RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Донецькоболгаз" повернуть до держсфери управління, якщо будуть порушення - Данілов

Автор: Андрій Козловський

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що правоохоронці перевірять власників "Донецькоболгазу". За його словами, підприємство повернуть у державну сферу управління, якщо будуть виявлені порушення.

Про це він заявив під час брифінгу.

"Питання "Донецькоблгазу". Там власники з невідомих причин вирішили відключити населення від газу. Ми з'ясували, що власниками "Донецькоблазу" є 2 компанії, зареєстровані в Гонконзі. У разі виявлення порушень, "Донецькоблгаз" буде повернений в державну сферу управління", - сказав Данілов.

Нагадаємо, компанія "Донецькоблгаз" 6 березня припинила постачання газу на теплові об'єкти Донецької області. Це призвело до того, що пів тисячі житлових будинків і низка соціальних об’єктів, зокрема лікарні, залишилися без тепла.

Після цього поліція відкрила справу проти ПАТ "Донецькоблгаз" за припинення подачі газу. Справу було відкрито за статтею "самоправство" (ст. 356 КК України).

Також РБК-Ураїна писало, що жителям Донецької області в терміновому порядку відновили постачання тепла 7 березня після відключення 59 котелень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України РНБО
Читайте також
РНБО затвердила створення Центру протидії дезінформації: відома дата початку роботи
Секретар РНБО: підприємство "Мотор Січ" невдовзі повернуть українському народу
Прогноз погоди