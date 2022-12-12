В Донецкой области разоблачили шпионов, которые наводили ракеты на школы и роддома

Правоохранители разоблачили российских агентов в Донецкой области. Они наводили ракеты на школы, роддома и общежития.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Контрразведчики СБУ обнаружили разветвленную агентурную сеть спецслужб РФ. Шпионы собирали данные о дислокации и перемещении украинских военных в Бахмуте и Торецке.

Также шпионы передавали россиянам локации электрических подстанций и социальных объектов, среди которых школы, роддома и студенческие общежития. Эти данные враг планировал использовать для ракетных ударов.

СБУ сработала на опережение - своевременно уличила, задокументировала преступную деятельность и задержала участников российской агентурной группы. Среди задержанных трое местных жительниц, которых так называемое "МГБ ДНР" завербовало после начала полномасштабной войны. Они получили российские паспорта и планировали сбежать в РФ.

Для сбора информации агенты лично обходили территорию населенных пунктов и делали пометки на электронных картах. Затем данные передавали "связному", находящемуся во временно оккупированной Горловке.

В ходе обысков по местам нахождения злоумышленниц правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны, паспорта РФ. Троим задержанным объявили подозрение за госизмену (ч. 2 ст. 111 УКУ).

Фото: СБУ разоблачила трех женщин, которые сдавали врагу тайную информацию (t.me/SBUkr)