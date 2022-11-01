RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Донецкой области продолжаются выдачи продуктовых наборов от Фонда Ахметова

Фото: в Донецкой области продолжаются выдачи продуктовых наборов от Фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Жители Донецкой области продолжают получать поддержку от Фонда Рината Ахметова. Недавно четыре фуры из 7200 продуктовых наборов доставили в регион бригады мобильной выдачи фонда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Выдачи гуманитарной помощи продолжаются в общинах, находящихся в непосредственной близости к линии фронта, - Мирнограде, Временном Яру и Торецке.

В каждый набор вошли самые необходимые, питательные и сытные продукты, имеющие длительный срок хранения: макаронные изделия, сахар, соль, муку, крупу, консервированную фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего с начала полномасштабной войны фонд уже передал более 107 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьГуманитарная помощь