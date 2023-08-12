В Донецкой области в течение суток погибли два человека, также есть раненый

По словам Кириленко, гражданские погибли в Елизаветовке и Северске. Также еще один гражданский получил ранения.

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан", - добавил глава ОВА.

Ситуация в Донецкой области

Россияне каждый день открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, а также находящиеся в относительном тылу постоянно находятся под ударами.

Минувшим вечером во время обстрела села Елизаветовки погибла 70-летняя женщина. Также ранение получил ее 76-летний мужчина. Как рассказала представитель Донецкой областной прокуратуры Елена Руденко, враг бил по населенному пункту из артиллерии.