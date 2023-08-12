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В Донецкой области в течение суток погибли два человека, также есть раненый

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 11 августа, в результате российских обстрелов по территории Донецкой области погибли два человека.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

По словам Кириленко, гражданские погибли в Елизаветовке и Северске. Также еще один гражданский получил ранения.

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан", - добавил глава ОВА.

Ситуация в Донецкой области

Россияне каждый день открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, а также находящиеся в относительном тылу постоянно находятся под ударами.

Минувшим вечером во время обстрела села Елизаветовки погибла 70-летняя женщина. Также ранение получил ее 76-летний мужчина. Как рассказала представитель Донецкой областной прокуратуры Елена Руденко, враг бил по населенному пункту из артиллерии.

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