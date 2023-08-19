В Донецкой области, в течение суток, от обстрелов пострадали пять человек

Как пишет Кириленко, за прошедшие сутки ранения получили пятеро гражданских:

четверо во Временном Яру;

один в Курахово.

За 18 августа россияне ранили 5 жителей Донбасса: 4 во Временном Яру и 1 в Курахово.

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан", - добавил Кириленко.

Ситуация в Донецкой области

Россияне каждый день открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, а также находящиеся в относительном тылу постоянно находятся под ударами.

Например, согласно данным Кириленко, только в течение 17 августа, в результате российских обстрелов: