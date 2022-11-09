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В Донецкой области оккупанты убили трех человек, еще 11 ранены

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Донбасс, Среда 09 ноября 2022 08:57
В Донецкой области оккупанты убили трех человек, еще 11 ранены Фото: в Донецкой области оккупанты убили трех человек за сутки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

За вторник, 8 ноября, стало известно о трех гражданских, убитых россиянами в Донецкой области. Еще 11 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 8 ноября стало известно о 3 гражданских, убитых россиянами в Донецкой области: в селе Константиновка, Временном Яру и Авдеевке", - говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители обнаружили тела 3 убитых россиянами во время оккупации - в Ямполе.

По словам главы ОВА, еще 11 человек в области получили ранения.

Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1177 человек, еще 2566 ранены.

Как сообщалось, во вторник, 8 ноября, российские военные нанесли ракетный удар по Краматорску (Донецкая область). В результате атаки был ранен ребенок.

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