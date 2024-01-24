В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей из нескольких общин: что известно

Принудительная эвакуация детей была объявлена в отдельных населенных пунктах Марьинской и Очеретинской общин Донецкой области. Такое решение было принято на заседании областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и ЧС 24 января.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.
"Сегодня мы приняли решение начать ее в отдельных населенных пунктах Марьинской и Очеретинской общин. Сейчас там до сих пор находятся 72 ребенка", - рассказал он.
Филашкин напомнил, что в части прифронтовых общин Волновахского, Покровского, Краматорского и Бахмутского районов принудительная эвакуация продолжается еще с апреля прошлого года.
23 октября 2023 года на заседании Координационного штаба по вопросам обязательной эвакуации было объявлено об эвакуации около 250 детей из Донецкой области. Она была введена в 8 населенных пунктах Бахмутского и Покровского районов, где ситуация остается критической из-за постоянных обстрелов.
Кроме того, в Донецкой ОВА сообщали, что 388 детей нуждаются в принудительной эвакуации.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.