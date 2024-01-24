В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей из нескольких общин: что известно

"Сегодня мы приняли решение начать ее в отдельных населенных пунктах Марьинской и Очеретинской общин. Сейчас там до сих пор находятся 72 ребенка", - рассказал он.

Филашкин напомнил, что в части прифронтовых общин Волновахского, Покровского, Краматорского и Бахмутского районов принудительная эвакуация продолжается еще с апреля прошлого года.

Эвакуация детей из Донецкой обласи

23 октября 2023 года на заседании Координационного штаба по вопросам обязательной эвакуации было объявлено об эвакуации около 250 детей из Донецкой области. Она была введена в 8 населенных пунктах Бахмутского и Покровского районов, где ситуация остается критической из-за постоянных обстрелов.

Кроме того, в Донецкой ОВА сообщали, что 388 детей нуждаются в принудительной эвакуации.