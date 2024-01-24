RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей из нескольких общин: что известно

Фото: в Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей из нескольких общин (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Принудительная эвакуация детей была объявлена в отдельных населенных пунктах Марьинской и Очеретинской общин Донецкой области. Такое решение было принято на заседании областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и ЧС 24 января.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

"Сегодня мы приняли решение начать ее в отдельных населенных пунктах Марьинской и Очеретинской общин. Сейчас там до сих пор находятся 72 ребенка", - рассказал он.

Филашкин напомнил, что в части прифронтовых общин Волновахского, Покровского, Краматорского и Бахмутского районов принудительная эвакуация продолжается еще с апреля прошлого года.

Эвакуация детей из Донецкой обласи

23 октября 2023 года на заседании Координационного штаба по вопросам обязательной эвакуации было объявлено об эвакуации около 250 детей из Донецкой области. Она была введена в 8 населенных пунктах Бахмутского и Покровского районов, где ситуация остается критической из-за постоянных обстрелов.

Кроме того, в Донецкой ОВА сообщали, что 388 детей нуждаются в принудительной эвакуации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
эвакуацияДонецкая область