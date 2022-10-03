RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Донецкой области за сутки от обстрелов пострадали 8 человек, еще один погиб

Фото: в Донецкой области от обстрелов 2 октября погиб человек (brovary net ua)
Автор: Наталья Юрченко

За прошедшие сутки от российских обстрелов пострадали 8 жителей Донецкой области. Еще один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

"За 2 октября россияне убили 1 мирного жителя Донбасса - в Бахмуте. Еще 8 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

В Краматорске также оказали медицинскую помощь человеку, который получил ранения в Харьковской области.

Напомним, сегодня утром враг атаковал Запорожье ракетами С-300. От вражеских обстрелов пострадали объекты инфраструктуры, в частности реабилитационный центр, где учились дети с особыми потребностями.

В результате удара ранения получил один человек, его госпитализировали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьОбстріл