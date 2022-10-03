В Донецкой области за сутки от обстрелов пострадали 8 человек, еще один погиб

За прошедшие сутки от российских обстрелов пострадали 8 жителей Донецкой области. Еще один человек погиб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.
"За 2 октября россияне убили 1 мирного жителя Донбасса - в Бахмуте. Еще 8 человек получили ранения", - говорится в сообщении.
В Краматорске также оказали медицинскую помощь человеку, который получил ранения в Харьковской области.
Напомним, сегодня утром враг атаковал Запорожье ракетами С-300. От вражеских обстрелов пострадали объекты инфраструктуры, в частности реабилитационный центр, где учились дети с особыми потребностями.
В результате удара ранения получил один человек, его госпитализировали.
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