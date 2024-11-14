В Донецкой и Харьковской области объявили принудительную эвакуацию: какие населенные пункты

Жителей некоторых населенных пунктов Донецкой и Харьковской области принудительно эвакуируют. Для осуществления эвакуации будут развернуты приемные и сборные пункты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Донецкая и Харьковская ОВА приняли решение об обязательной эвакуации жителей некоторых населенных пунктов. В частности, из-за ситуации с безопасностью в регионах.

Речь идет об эвакуации из отдельных населенных пунктов Волновахского района Донецкой области. А также из населенных пунктов Боровской поселковой территориальной громады Изюмского района Харьковской области. Следует заметить, что эвакуация осуществляется бесплатно.

Желающие эвакуироваться из Донецкой области могут позвонить по номеру горячей линии Донецкой ОВА: 0 800 408 911.

А жителям Харьковской области необходимо позвонить на горячую линию их администрации по номеру: 0 800 339 291.

Оказавшись в более безопасных регионах, эвакуированных детей вместе с семьями обеспечат бесплатным приютом, гуманитарной помощью и психологической поддержкой.

Кроме того, о желании уехать можно сообщить на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции по номеру 1548. А также через мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber по номеру: (096) 078-84-33.