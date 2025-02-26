Дончич первый трипл-дабл за "Лейкерс" оформил против бывшего клуба (видео)

Знаменательное событие произошло в ночь на 26 февраля в Национальной баскетбольной ассоциации. Лука Дончич впервые оформил трипл-дабл за "Лос-Анджелес Лейкерс". И сделал это в игре против бывшего клуба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

"Лейкерс" принимали "Даллас Маверикс" на собственной арене. Это был первый матч Дончича против бывшего клуба, после того, как в результате многоуровневого обмена словенец присоединился к составу "озерных".

Игра завершилась победой хозяев - 107:99. А Дончич не жалел в игре свои бывших партнеров. Звездный словенец записал на свой счет трипл-дабл - 19 очков, 15 подборов и 12 передач. Это первый подобный результат новичка в составе калифорнийцев.

Другая мегазвезда "Лейкерс" Леброн Джеймс отметился дабл-даблом - 27 очков и 12 передач. Украинский легионер клуба из Лос-Анджелеса Алексей Лень всю игру провел на скамейке запасных.

Эта победа стала для "Лейкерс" 35-й в 56-ти матчах. "Озерные" идут четвертыми в Западной конференции, уступая "Оклахоме", "Мемфису" и "Денверу".

Кто такой Лука Дончич

25-летний уроженец Любляны, может закрыть позиции атакующего защитника, плеймейкера и легкого форварда.

Карьеру профессионала начал в мадридском "Реале" в 2015 году. Получил с Королевским клубом 3 чемпионских титула и победил в Евролиге-2017/18. Триумфовал на Евробаскете-2017 в составе сборной Словении.

Избран под 3-м номером драфта НБА-2018 "Атлантой". В обмен на 5-й пик (Трей Янг) и защищенный пик драфта-2019 права на Дончича отошли "Маверикс". В составе "Далласа" провел шесть с половиной сезонов, пока в начале февраля 2025 года в результате обмена не оказался в "Лейкерс".

С самого начала своей карьеры, Дончич рассматривается большинством экспертов как один из самых талантливых игроков своего поколения в мире.