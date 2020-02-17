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"Донбасенерго" озвучила вимоги до НКРЕКП з маніпуляцій на ринку

Новини » Енергетика   

У компанії вважають, що рішення НКРЕКП приводить до розбалансування енергосистеми

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, повинна негайно вжити заходів для припинення маніпуляцій на ринку електроенергії, які призводять до розбалансування енергосистеми. Про це йдеться в заяві, розміщеній на офіційному сайті "Донбасенерго", передає РБК-Україна.

"Недобросовісні учасники ринку продовжують подавати заявки на продаж з явно завищеними обсягами електроенергії на РСВ, які не підтверджені реальними обсягами закупівлі або робочою потужністю обладнання. За продані обсяги "повітря" такі продавці отримують живі гроші від Оператора ринку, а їх відкрита позиція згодом закривається на балансуючому ринку за ціною на 30 % нижче від РСВ у відповідному часі, що додатково розбалансує енергосистему", - йдеться в заяві "Донбасенерго".

В компанії закликали галузевого регулятора оприлюднити на офіційному веб-сайті перелік учасників ринку, допускали маніпуляції на ринку протягом січня-лютого поточного року, а також негайно втрутитися в ситуацію, зупинити дію перекручених неринкових механізмів і скоротити обсяги балансуючого ринку для стабілізації енергосистеми

Для цього "Донбасенерго пропонує НКРЕКП, насамперед, внести зміни в Правила ринку, які удосконалюють діючі на ньому механізми та виключать ризики маніпуляцій. Зокрема пропонується, введення диференційованих всередині-часових цін при купівлі електроенергії, що унеможливить отримання маніпулятивної вигоди на балансуючому ринку. А також скасування цінових обмежень на продаж електроенергії державним підприємством «Гарантований покупець», що зніме неринкові обмеження з найбільшого продавця на ринку.

Нагадаємо, раніше компанії "ДТЕК Енерго" і НАЕК "Енергоатом" закликали органи влади прийняти оперативні заходи щодо запобігання маніпуляцій на ринку електричної енергії.

Народний депутат України, перший заступник комітету з питань енергетики і ЖКГ Олексій Кучеренко заявив, що на ринку електроенергії проводяться підозрілі угоди, на яких заробляють мільйони завдяки схемі, пролобійованої головою енергетичного комітету парламенту Андрієм Герусом.

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