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На Донбасі затримали "кур'єра" з понад мільйоном рублів в автомобілі

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П'ятниця 21 січня 2022 16:32
На Донбасі затримали "кур'єра" з понад мільйоном рублів в автомобілі Фото: на Донбасі затримали "кур'єра" з понад мільйоном рублів в автомобілі (mvs.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В пункті пропуску "Мілове" прикордонники затримали 40-річного "кур’єра". Він намагався перевезти російські мільйони, які приховував під обшивкою в багажному відділені власного авто.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.

"У пункт пропуску транспортним засобом "Шевроле" прибув 40-річний громадянин України. Завідома водій обрав рух зеленим коридором", - пише пресслужба.

Під час перевірки 40-річний "кур’єр" був знервований на що і відреагували прикордонники. В багажному відділенні під обшивкою було виявлено 1,8 млн російській рублів та 2,9 тисячі доларів США. Також у сховку були виявлені й номерні знаки, які були видані окупаційною владою.

"Чоловік пояснив, що валютну операцію з грошима провернув задля заробітку. Оскільки йому пообіцяли "оплату послуг" - 2% від суми, яку перевезе водій", - додає пресслужба.

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