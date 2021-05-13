На Донбассе от выстрела снайпера погиб украинский военный
В четверг, 13 апреля, на Донбассе от выстрела снайпера пророссийских боевиков погиб украинский военный. Командование выражает соболезнования родным и близким погибшего.
Об этом сообщил пресс-центр оперативно-тактической группы “Восток”.
"В результате вражеского снайперского огня военнослужащий из Операции объединенных Сил получил несовместимое с жизнью ранение" - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают представители воинской части и рабочей группы Вооруженных сил Украины. "Действия российских оккупантов подтверждают, что враг специально нарушает режим прекращения огня и не хочет следовать существующим соглашениям", - подчеркивается в заявлении.
Напомним, в конце апреля от пули снайпера в зоне ООС погиб украинский военный. Им оказался уроженец Ивано-Франкоской области Иван Ковалевский с позывным “Африка”.
Отметим, в начале апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе в последнее время активизировались вражеские снайперы. По словам главы государства, они регулярно обстреливают позиции украинских военных.