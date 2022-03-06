На Донбасі ворог не досяг поставленої мети і несе суттєві втрати, - Міноборони
На Донбасі Росія не досягла поставленої мети. Ворог несе суттєві втрати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника міністра оборони України Ганни Маляр.
Ситуація на Донбасі оцінюється як напружена, але контрольована українськими військами.
"Попри те, що Російська Федерація продовжує загарбницьку агресію, завдяки професіоналізму і мужності наших військових, ворог не досяг поставлених цілей і щодня зазнає втрат", - йдеться в повідомленні.
Президент України надав звання Героя України командувачу Об'єднаних сил генерал-лейтенанту Олександру Павлюку. Президент нагородив ще 76 героїв і героїнь. 37-посмертно.
Війна Росії проти України триває 11 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.