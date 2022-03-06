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На Донбасі ворог не досяг поставленої мети і несе суттєві втрати, - Міноборони

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Донбас, Неділя 06 березня 2022 23:50
На Донбасі ворог не досяг поставленої мети і несе суттєві втрати, - Міноборони Фото: на Донбасі ворог не досяг поставленої мети і несе суттєві втрати (facebook com pressjfo news)
Автор: Артур Родивилов

На Донбасі Росія не досягла поставленої мети. Ворог несе суттєві втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

Ситуація на Донбасі оцінюється як напружена, але контрольована українськими військами.

"Попри те, що Російська Федерація продовжує загарбницьку агресію, завдяки професіоналізму і мужності наших військових, ворог не досяг поставлених цілей і щодня зазнає втрат", - йдеться в повідомленні.

Президент України надав звання Героя України командувачу Об'єднаних сил генерал-лейтенанту Олександру Павлюку. Президент нагородив ще 76 героїв і героїнь. 37-посмертно.

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