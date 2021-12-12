RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На Донбасі військовий підірвався на міні. Її уламки передадуть в міжнародні організації

Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 12 грудня, на Донбасі підірвався військовослужбовець Збройних сил України. Його евакуювали у військовий госпіталь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

"Мінно-вибухову травму отримав військовослужбовець Збройних Сил України, 49 років, лейтенант. Медслужбою військової частини була проведена термінова евакуація пораненого у військовий госпіталь, де йому була надана необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Стан пораненого військового оцінюється як середньої тяжкості.

У штабі заявили, що під час огляду пораненого було з'ясовано, що бойовики
Як з'ясувалося під час огляду пораненого, противник на лінії вогневого зіткнення застосовує дистанційне мінування пластиковими мінами.

"Вони заборонені міжнародними конвенціями через заподіяння значних страждань потерпілому як при вибуху на даному вибуховому пристрої, так і при витяганні осколків з тіла пораненого", - йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що за фактом інциденту буде проведено розслідування, матеріали якого разом з уламками вибухового пристрою, витягнутими з тіла військового, будуть надані міжнародним наглядовим організаціям.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас