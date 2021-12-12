На Донбасі військовий підірвався на міні. Її уламки передадуть в міжнародні організації

"Мінно-вибухову травму отримав військовослужбовець Збройних Сил України, 49 років, лейтенант. Медслужбою військової частини була проведена термінова евакуація пораненого у військовий госпіталь, де йому була надана необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Стан пораненого військового оцінюється як середньої тяжкості.

У штабі заявили, що під час огляду пораненого було з'ясовано, що бойовики

Як з'ясувалося під час огляду пораненого, противник на лінії вогневого зіткнення застосовує дистанційне мінування пластиковими мінами.

"Вони заборонені міжнародними конвенціями через заподіяння значних страждань потерпілому як при вибуху на даному вибуховому пристрої, так і при витяганні осколків з тіла пораненого", - йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що за фактом інциденту буде проведено розслідування, матеріали якого разом з уламками вибухового пристрою, витягнутими з тіла військового, будуть надані міжнародним наглядовим організаціям.