На Донбасі з ранку дотримуються режиму тиші

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойових втрат серед підрозділів ООС немає

Від початку доби, 8 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зберігається режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

За даними оборонного відомстві, з початку неділі російсько-окупаційні війська жодного разу не порушили режим тиші вздовж лінії бойового зіткнення. Втрат серед українських військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил також не зафіксовано.

"Підрозділи Об’єднаних сил перебувають напоготові до підступних та провокаційних дій з боку російсько-окупаційних військ", - зазначили в Міноборони.

Ситуація на Донбасі станом на 8 вересня 2019

Нагадаємо, що впродовж минулої доби, 7 вересня, російські найманці 14 разів відкривали вогонь по позиціям підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі. Ворожі обстріли фіксувалися поблизу Лебединського, Старогнатівки, Талаківки, Новотроїцького, Богданівки, Новогригорівки, Водяного, Південного, Шумів, Майорська та Новотошківського. Жоден український військовий не постраждав.

Додамо, що 7 вересня у Чернігівській області біля села Гончарівське під час переміщення техніки внаслідок порушення заходів безпеки загинув військовослужбовець військової служби за контрактом військової частини оперативного командування "Північ".