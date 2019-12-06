На Донбасі український військовослужбовець отримав бойову травму

З початку поточної доби, 6 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі збройні формування Російської Федерації десять разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого був поранений один військовослужбовець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 82 і 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

П'ять обстрілів позицій українських захисників російськими окупаційними військами зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ", а саме двічі неподалік Новолуганского і тричі біля Луганського.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив також п'ять обстрілів по укріплень Об'єднаних сил - двічі поблизу Авдіївки, у Водяного і Павлополя, і неподалік Миколаївки.

"Сьогодні, 6 грудня, бойову травму отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 5 грудня, незаконні збройні формування РФ 7 разів відкривали вогонь по позиціях ООС, всупереч режиму припинення вогню. Найманці застосовували заборонені міномети 82-го калібру. Під обстріл потрапили українські військові поблизу Широкіно, Лебединського, Кримського, Луганського, Травневого, Новолуганского і Погоди.