На Донбасі українські військові захопили в полон бойовика

Після нетривалого бою група сил спеціальних операцій захопила в полон бойовика

На Донбассе группа сил специальных операций в понедельник, 18 февраля, после непродолжительного боя захватила в плен боевика. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции объединенных сил (ООС).

Сообщается, что бойцы-спецназовцы, которые действовали в полосе обороны одной из бригад на северном направлении, заблаговременно обнаружили выдвижение вражеской диверсионно-разведывательной группы к нашим наблюдательным постам.

"В ходе короткого боя враг отступил. Четверо диверсантов были уничтожены, один захвачен в плен", - сообщили в пресс-центре ООС, добавив, что в настоящее время осуществляется допрос пленного.

Напомним, на Донбассе вечером в воскресенье, 17 февраля, силы операции Объединенных сил остановили подготовку атаки со стороны диверсионной группы. В частности, попытку выхода диверсионно-разведывательной группы, которая собиралась атаковать наши позиции, остановили на Светлодарском направлении. В этом районе выполнял боевые задачи один из батальонов украинских военных.

Добавим, что в плену боевиков на Донбассе по состоянию на 18 февраля находится 41 военнослужащий.