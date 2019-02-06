На Донбасі за добу поранено 11 бойовиків, - розвідка

Ще чотирьох бойовиків ліквідовано

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 5 февраля, 11 боевиков получили тяжелые ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

По данным разведки, еще четверых оккупантов ликвидировали. Также уничтожено бронированную боевую машину противника и внедорожник.

Отмечается, что боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение.

В полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" обстрелы украинских позиций велись из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" противник обстрелял наши позиции из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - отметили в пресс-центре.

Напомним, 4 февраля на Донбассе в результате обстрелов один украинский военный погиб, один ранен.