На Донбасі за добу п'ять обстрілів, поранено двох військових

За минулу добу на Донбасі зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню. В результаті обстрілів поранено двох українських військових.
Про це йдеться у повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.
Повідомляється, що в районі Новомихайлівки Донецької області бойовики прицільно обстріляли українські позиції з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
"В результаті обстрілу двоє наших військовослужбовців отримали поранення. Захисників оперативно доставили до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.
На цьому ж напрямку в передмісті Авдіївки противник кілька разів відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
У Луганській області бойовики застосували автоматичні станкові, ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю в районі населеного пункту Золоте-4. На обстріли відповідала українська сторона, про порушення режиму припинення вогню через СЦКК повідомили представникам місії ОБСЄ.
З ранку 31 січня вздовж всієї лінії фронту порушень не було.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про загибель українського бійця Романа Дзюбенка, який був поранений в районі Попасної Луганської області. За даними української сторони, в нього стріляв російський снайпер.
Зазначимо, цього тижня в окупованому Донецьку пройшов так званий пропагандистський форум. МЗС України в ексклюзивному коментарі РБК-Україна заявив, що це спроба нав'язати "русский мир".