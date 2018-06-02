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На Донбасі за добу ліквідовано трьох бойовиків, - розвідка

НовиниНадзвичайні події    02.06.2018 - 17:24
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Ще двох бойовиків поранено

Протягом поточної доби, 2 червня 2018, на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) ліквідовано трьох бойовиків. Про це з посиланням на розвідку повідомили у штабі ООС, передає прес-центр Міноборони.

"Втрати противника, за даними розвідки, склали: трьох окупанти знищено та двох поранено", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що упродовж поточної доби втрат серед наших військ немає.

Нагадаємо, на Донбасі в районі проведення ООС 31 травня 2018 року було ліквідовано двох бойовиків.

Додамо, що 1 червня на Донбасі відзначалося загострення ситуації у Кримському, що на луганському напрямку та поблизу Павлопіля на маріупольському напрямку.  

А з початку доби 2 червня у зоні проведення ООС на Донецькому напрямку в результаті снайперського вогню поранення отримали двоє українських військових. До 11:00 за сьогодні вже було зафіксовано 9 прицільних обстрілів.

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Теги публікації: бойовики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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