На Донбасі за добу ліквідовано трьох бойовиків, - розвідка

Ще двох бойовиків поранено

Протягом поточної доби, 2 червня 2018, на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) ліквідовано трьох бойовиків. Про це з посиланням на розвідку повідомили у штабі ООС, передає прес-центр Міноборони.

"Втрати противника, за даними розвідки, склали: трьох окупанти знищено та двох поранено", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що упродовж поточної доби втрат серед наших військ немає.

Нагадаємо, на Донбасі в районі проведення ООС 31 травня 2018 року було ліквідовано двох бойовиків.

Додамо, що 1 червня на Донбасі відзначалося загострення ситуації у Кримському, що на луганському напрямку та поблизу Павлопіля на маріупольському напрямку.

А з початку доби 2 червня у зоні проведення ООС на Донецькому напрямку в результаті снайперського вогню поранення отримали двоє українських військових. До 11:00 за сьогодні вже було зафіксовано 9 прицільних обстрілів.