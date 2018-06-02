На Донбассе за сутки ликвидированы трое боевиков, - разведка

Еще двух боевиков ранены

В течение текущих суток, 2 июня 2018, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) ликвидированы трое боевиков. Об этом со ссылкой на разведку сообщили в штабе ООС, передает пресс-центр Минобороны.

"Потери противника, по данным разведки, составили: трех оккупанты уничтожен и двое ранены", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в течение текущих суток потерь среди наших войск нет.

Напомним, на Донбассе в районе проведения ООС 31 мая 2018 года было ликвидировано двое боевиков.

Добавим, что 1 июня на Донбассе отмечалось обострение ситуации в Крымском, что на луганском направлении и вблизи Павлопіля на мариупольском направлении.

А с начала суток 2 июня в зоне проведения ООС на Донецком направлении в результате снайперского огня ранения получили двое украинских военных. К 11:00 за сегодня уже было зафиксировано 9 прицельных обстрелов.