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На Донбасі склали списки бажаючих отримати громадянство РФ, - омбудсмен

Новини » Суспільство    25.04.2019 - 01:50
На Донбасі склали списки бажаючих отримати громадянство РФ, - омбудсмен
Фото: паспорт РФ (mvdlnr.ru)

За словами омбудсмена, Росія давно готувала сценарій по роздачі паспортів в ОРДЛО

На окупованому Донбасі вже складені списки бажаючих отримати паспорти і громадянство Російської Федерації. Як інформує РБК-Україна, про це повідомив представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський в коментарі "112 Україна".

За його словами, також бойовики і окупаційні адміністрації агітують отримувати паспорти РФ. Видача документів планується в травні.

"У мене є така інформація від партнерських правозахисних організацій, з якими співпрацює офіс з приводу моніторингу порушень прав на окупованих територіях, що на сьогодні списки людей, які бажають отримати паспорта, сформовані", - заявив Лисянський.

Він також підкреслив, що після травневих свят розпочнеться активна фаза видачі паспортів. Лисянський заявив, що Росія давно готувалася до реалізації цього сценарію, оскільки агітація за отримання російського громадянства велася протягом останніх двох років.

"У громадян України, які змушені проживати на окупованих територіях в Луганській і Донецькій областях, потреби в отриманні паспорта РФ немає. Якби вона була, вони б агітаційну кампанію не проводили, а просто роздавали. А так вони змушені витрачати кошти і ресурси, щоб провести цю кампанію ", - заявив представник омбудсмена.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін підписав указ про спрощення процедури надання російського громадянства жителям "Донецької і Луганської народних республік".

Незабаром президент України Петро Порошенко закликав Захід посилити санкції проти РФ через її дії на Донбасі.

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