На Донбасі снайпер поранив українського військового, він у важкому стані

На Донбасі збройні формування Російської Федерації 22 травня здійснили обстріл позицій українських військових. Від кулі снайпера отримав поранення військовослужбовець.
"Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення. Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я воїна - важкий", - йдеться в повідомленні.
На обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь.
Нагадаємо, протягом минулої доби, 21 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню. Постраждали троє військовослужбовців ЗСУ.
Нагадаємо, що згідно з інформацією української розвідки, командування Збройних сил Російської Федерації продовжують нарощувати боєздатність збройних угруповань на окупованій території Донбасу.