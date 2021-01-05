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На Донбасі сьогодні зберігається режим "тиші"

Автор: Игорь Литвиненко

На Донеччині з початку поточної доби, 5 січня, зберігається режим припинення вогню. Ситуація залишається контрольованою українськими військовими.

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Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

При цьому сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій розмінували майже 4 га території і передали на знищення 75 вибухонебезпечних предметів.

"Протягом поточної доби, 5 січня, в районах відповідальності наших бригад спостерігалася тиша. Вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - відзначили в штабі.

Нагадаємо, за минулу добу, 4 січня, бойовики на Донбасі порушували режим "тиші" п'ять разів. При цьому застосовувались різні гранатомети і кулемети. Втрат серед українських військових не було.

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні лідери Німеччини та Російської Федерації Ангела Меркель і Володимир Путін обговорили мінські угоди з врегулювання ситуації на Донбасі і нормандський процес.

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