На Донбасі Росія зібрала 1000 "вагнерівців", – Пентагон

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на CNN .

Близько тисячі пов'язаних з групою "Вагнера" осіб нині перебувають на Донбасі. Пентагон відзначив зростання активності російських військ у регіоні в останні кілька днів.

"Ми думаємо, що в групі "Вагнера" нині близько 1000 осіб на Донбасі. Ми помітили, що вони віддають пріоритет авіаударам у регіоні", – заявив Кірбі.

За його словами, "вагнерівці" воювали на Донбасі впродовж восьми років. Тож тамтешні умови більшості бойовиків добре знайомі.