На Донбасі в результаті ворожих обстрілів отримали поранення троє військових

Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований поблизу Причепилівки. Окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

Недалеко від Павлополя проросійські війська вели вогонь з гранатометів різних систем.

У напрямку Зайцевого бойовики здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї, а в бік Старогнатівки - відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Новотошківського окупаційні війська застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Крім того, в районі населених пунктів Станиця Луганська, Лебединське та Павлопіль бойовики задіяли безпілотники, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Також в Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"В результаті ворожих дій троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Воїнам надано медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров'я двох поранених - задовільний, одного - середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі провокації.

"Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися колишніми", - йдеться в повідомленні.