На Донбасі внаслідок обстрілів поранені двоє військових ООС

На Донбасі протягом минулої доби, 2 листопада, внаслідок обстрілів з боку бойовикі двоє військових зі складу операції Об'єднаних сил дістали поранення. Про це передає прес-центр ООС.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації та її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції українських підрозділів із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Обстріли велися поблизу Новогригорівки (міномети калібру 120 мм), Авдіївки (в тому числі з РПГ), неподалік Талаківки, двічі неподалік Водяного, біля Павлополя.

Також обстріли зафіксовані біля Новозванівки, тричі неподалік Новолуганського, двічі поблизу Хутора Вільного, також неподалік Луганського, Шумів та Зайцевого ( в тому числі з СПГ).

"Вчора, 2 листопада, поранень внаслідок обстрілів зазнали два військовослужбовці Об'єднаних сил. З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вогневої активності не проявляли", - зазначили в ООС.

Нагадаємо, за даними ООН, в Україні на шостому році бойових дій на Донбасі кількість жертв серед мирних жителів перевищила три тисячі і становить 3 330 убитих.