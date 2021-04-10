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На Донбасі унаслідок обстрілу поранений український військовий

Новость на русском → Субота 10 квітня 2021 13:15
На Донбасі унаслідок обстрілу поранений український військовий Фото: на Донбасі поранений військовий (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Російсько-окупаційні війська 10 квітня порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл на Донбасі. Унаслідок обстрілу поранення отримав український військовослужбовець.

Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Зазначається, що бойовики здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

"Внаслідок обстрілу, один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника – середнього ступеня важкості", - йдеться в повідомленні.

Про дії російських окупантів повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 9 квітня, на Донбасі проросійські бойовики 7 разів порушили перемир'я. Поранення отримав один український військовослужбовець.

За попередню добу, 9 квітня, бойовики 15 раз обстріляли українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілу загинув військовий.

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