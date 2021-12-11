На Донбасі внаслідок обстрілу був поранений український військовий

З початку доби, в районі проведення ООС, проросійські бойовики тричі відкрили вогонь по позиціях українських захисників. Один із військових був поранений.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.
Ігноруючи домовленості, що були досягнуті в рамках ТКГ, бойовики Російської Федерації 3 рази порушили "тишу", а саме:
Внаслідок обстрілів один із захисників України отримав поранення.
"Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я - задовільний", - пише пресслужба.