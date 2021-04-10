На Донбасі внаслідок обстрілу поранено українського військового

На Донбасі, у суботу, 10 квітня, бойовики продовжують порушувати режим тиші та обстрілювати бійців Операції об'єднаних сил. Внаслідок обстрілів поранення отримав український військовослужбовець.
Вказано, що неподалік селища Майорське збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.
"Внаслідок обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника - середнього ступеня важкості", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, раніше в зведенні не було даних про пораненого військового. Повідомлялося, що станом на 17:00 суботи проросійські бойовики сім раз порушили режим припинення вогню.
Як писало РБК-Україна, 9 квітня на Донбасі проросійські бойовики 7 разів порушили перемир'я, у результаті чого отримав поранення боєць ООС.
А 8 квітня у результаті обстрілів бойовиків на Донбасі український військовий загинув.