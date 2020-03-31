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На Донбасі поранені троє військових

Новини » Надзвичайні події     31.03.2020 - 19:10
На Донбасі поранені троє військових
Ілюстративне фото (mil_gov_ua)

Бойовики сім разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі у вівторок, 31 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації продовжили порушувати режим припинення вогню, в тому числі з застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє прес-центр ООСу Facebook.

Так, бойовики сім раз обстріляли українські позиції, використовуючи міномети калібру 120 мм, протитанковий ракетний комплекс, автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. В результаті обстрілу ворожих двоє військовослужбовців отримали поранення, ще один - мінно-вибухову травму.

Більшість обстрілу було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", а саме в околиць Красногорівки і Пісок, поблизу Авдіївки, неподалік Кам'янки, поблизу Опитного, Старогнатівки.

Також обстріли були здійснені неподалік Новотошківського, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Сьогодні, 31 березня, в результаті обстрілу ворожих два військовослужбовці отримали поранення, ще один - мінно-вибухову травму. Військовослужбовці Збройних сил України дали гідну відсіч окупантам", - йдеться в повідомленні.

При цьому відзначається, що за даними розвідки 30 березня втрати російських окупантів склали чотири людини.

Нагадаємо, вчора, 30 березня, противник на Донбасі 14 разів порушив режим припинення вогню, в результаті чого один військовослужбовець загинув, четверо отримали поранення. Також повідомлялося, що український боєць загинув в результаті снайперського вогню. Обстріл фіксувалися в основному на Донецькому напрямку.

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