На Донбасі поранено трьох військових

На Донбасі сьогодні, 20 березня 2019 року, внаслідок бойових дій отримали поранення троє українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства оборони України Олександра Мотузяника.

Від початку цієї доби, станом на 12.00 в районі проведення ООС зафіксовано вже три ворожі обстріли, один з яких із застосуванням міномету. Вогневі провокації ворог чинив в районах н.п. Лебединське, Мар’їнка та Новолуганське.

Зокрема, о 02:16 ночі противник відкрив вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних гранатометів, а також стрілецької зброї на підступах до села Лебединське.

Як і зазвичайно у цьому районі, противник вів вогонь з боку окупованого с. Саханка. Обстріл тривав півгодини, наші оборонці застосували у відповідь стрілецьку зброю.

Згодом, о десятій ранку бойовики здійснили кілька прострілів зі стрілецької зброї в бік оборонців Мар’їнки, а о 10.35 випустити три міни калібру 120 мм по наших позиціях, обладнаних біля с. Новолуганське. У відповідь наші захисники застосували по противнику вогонь з гранатометів.

Внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил зазнали поранень. Їх було доправлено до військових госпіталів та надано невідкладну медичну допомогу.

Нагадаємо, що на Донбасі збили саморобний ударний безпілотник бойовиків.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що КПВВ на Донбасі за минулу добу, 19 березня, пересекли понад 42 тис. осіб.