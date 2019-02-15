На Донбасі поранені троє українських військових

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики 12 разів обстріляли позиції ООС

Протягом минулої доби, 14 лютого, на Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил внаслідок обстрілів збоку бойовиків троє українських військових отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Зазначається, що окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі 8 разів із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Обстріли позицій наших військ велися з мінометів калібрів 120 та 82 мм, а також з озброєння БМП та ручних протитанкових гранатометів у у районі населених пунктів Піски, Опитне, Верхньоторецьке, Авдіївка, Павлопіль, Мар'їнка.

Також з різних мінометів, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів велися обстріли поблизу населених пунктів Новолуганське, Кримське, Хутів Вільний, Зайцеве.

"Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів", - повідомили в ООС.

Також зранку 14 лютого зафіксовано обстріл Новолуганського з артилерії калібру 152 мм із використанням високоточних корегованих артилерійських снарядів російського виробництва "Краснополь". Зруйновано житловий будинок.

"Факт обстрілу, наявність осколків даного високоточного боєприпас та факт руйнування підтверджується українською стороною Спільного центру координації та контролю", - зазначили в прес-центрі.

Також відомо, що для корегування артилерійського вогню протягом противник активно застосовував безпілотники.

"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" чотири ворожі квадрокоптери було збито українськими захисниками", - додали в ООС.

Крім того розвідка повідомила, що 14 лютого двох окупантів знищено та чотирьох поранено. Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Нагадаємо, 13 лютого на Донбасі в ході бойових дій поранення отримав один український військовий.