На Донбасі поранені двоє українських військових, ще один загинув

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Ббойовики посилили обстріли

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил бойовики посилили обстріли, внаслідок чого загинув один український військовослужбовець. Про це передає РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював українські позиції із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. А також застосовував гранатомети різних систем, снайперську та стрілецьку зброю.

Обстріли велися поблизу Мар’їнки, Гнутового, Новоселівки Другої, поблизу Павлополя, Красногорівки та поблизу Водяного і Пищевика.

Чотири обстріли зафіксували поблизу Травневого, ще два поблизу Луганського, а також неподалік Кримського, Зайцевого, Новолуганського і Троїцького.

"За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще один військовослужбовець отримав поранення", - зазначили в ООС.

Від початку поточної доби бойовики 4 рази обстріляли українських військових із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Також, з гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

Обстріли велися поблизу Мар’їнки, Травневого і двічі неподалік Новолуганського.

"Упродовж поточної доби внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення", - додали в ООС.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що за даними української розвідки, командування російських окупаційних військ початок більш активно застосовувати розвідувальні і снайперські групи на Донбасі. За повідомленням Міноборони, на Донбас почали залучатися диверсійні підрозділи, які три місяці готувалися в Ростовській області РФ до ведення "партизанської війни".