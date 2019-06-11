На Донбасі поранено двох українських військових

Від початку доби у зоні проведення операції Об'єднаних сил 11 червня ворог п’ять разів порушив режим припинення вогню, двоє військових отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Як зазначається, збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил, з них в районі Широкине, Водяне, поблизу Піски.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил, а саме в районі населеного пункту Південне.

Внаслідок ворожих обстрілів два українських військовослужбовця отримали поранення.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, на Донбасі у понеділок, 10 червня, збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню, з них сім разів - із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів.