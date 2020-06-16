На Донбасі за добу постраждали четверо військових

На Донбасі 15 червня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів троє воїнів Об'єднаних сил отримали поранення, а ще один - бойове травмування.

Про це повідомляє штаб ООС.

Зазначається, що бойовики обстріляли українські позиції із мінометів калібру 82 мм, ПТРК, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Українські підрозділи діяли адекватно обстановці і вживали необхідних заходів щодо придушення вогневих засобів противника", - повідомили у штабі ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики вели вогонь на підступах до Новолуганського.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти застосували протитанкові ракетні комплекси поблизу Новоселівки Другої. Також обстріли велися поблизу Павлополя, Авдіївки, Кам’янки та Мар’їнки.

За даними розвідки, минулої доби було поранено трьох окупантів.

Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Оріхового відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, 14 червня на Донбасі бойовики обстріляли українські позиції 15 разів, один поранений військовослужбовець.