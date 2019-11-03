На Донбасі поранений український військовий

На Донбасі протягом поточної доби, 3 листопада, збройні формування РФ і її найманці шість разів порушили режим припинення вогню, в результаті обстрілів поранення отримав український військовий. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що противник обстріляв позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Зокрема, п'ять обстрілів наших позицій російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Так, українські військові потрапили під обстріл неподалік Новолуганського, Хутора Вільного, Золотого, Луганського.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" супротивник із станкових і автоматичних гранатометів обстріляв наші позиції біля Водяного.

Протягом поточної доби в результаті обстрілів поранення отримав один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил.

Крім того, в ООС нагадали, що тривають заходи в галузі розведення №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Зараз проходить технічне обстеження, розмінування доріг та узбіч, очищення забрудненої місцевості вибухонебезпечними предметами (за графіком триватиме до 9 листопада).

Нагадаємо, за минулу добу, 2 листопада, на Донбасі, в результаті ворожого обстрілу були поранені двоє українських військових. В цілому російські найманці 15 разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи при цьому заборонену озброєння. Зокрема, окупанти били по позиціях Об'єднаних сил з мінометів 120-го калібру.