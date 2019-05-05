На Донбасі поранений український військовий

Протягом минулої доби, 4 травня, проросійські бойовики на Донбасі 16 разів порушили режим припинення вогню, унаслідок чого один український військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланнням на прес-центр штабу ООС.

Зазначається, що бойовики стріляли з мінометів поблизу Авдіївки, з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля населених пунктів Мар'їнка, Новомихайлівка, Кам'янка і Лебединське, зі станкових протитанкових гранатометів - поблизу села Чермалик, двічі з підствольних гранатометів - поблизу населених пунктів Піски і Мар'їнка.

Також обстріли велися в районі населених пунктів Талаківка, Лебединське, Новотроїцьке, Зайцеве, Луганське, Новоолександрівка, Золоте-4.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. За даними розвідки Об'єднаних сил, 04 травня двох окупантів було знищено, ще двох - поранено.

Від початку поточної доби ворог вже двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил - поблизу Лебединського та Новоолександрівки. Втрат серед військових ООС немає.

Раніше повідомлялося, що у зоні ООС на Донбасі у п'ятницю, 3 травня, внаслідок обстріл бойовиків отримали поранення двоє українських військовослужбовців.

РБК-Україна писало, що Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва у Європі (СММ ОБСЄ) зафіксувала на Донбасі російську переносну станцію наземної розвідки "Кредо-М1".