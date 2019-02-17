На Донбасі поранений один український військовий

Бойовики 4 рази обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил

От начала текущих суток, 17 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

По состоянию на 12:00 враг произвел 4 прицельных обстрелов позиций подразделений Объединенных сил. При этом противник использовал вооружение запрещенное минскими соглашениями.

Как сообщается, на Луганском направлении российско-оккупационные войска из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов обстреляли украинских военнослужащих в районе населенного пункта Катериновка.

На Донецком направлении боевики дважды нарушили режим прекращения огня вблизи Водяного обстреляв позиции Объединенных сил из ручных противотанковых гранатометов, стрелкового оружия и минометов калибром 82 мм

Ситуация на Донбассе по состоянию на 17 февраля 2019

Кроме того, из минометов 120-го и 82-го калибров были обстреляны украинские военные, которые выполняют боевые задачи рядом с населенным пунктом Лебединское.

"В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения и в настоящее время получает необходимую помощь в одном из военных мобильных госпиталей", - отметили в ведомстве.

Напомним, что в течение минувших суток, 16 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 6 раз обстреляли украинские позиции. В результате обстрелов погиб один украинский военный и один получил ранения.