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На Донбасі поранений боєць ЗСУ, ще двоє травмовані

Новини » Суспільство    04.07.2019 - 19:59
На Донбасі поранений боєць ЗСУ, ще двоє травмовані
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Бойовики з початку доби внаслідок 16 обстрілу бойовиків

На Донбасі з початку доби четверга, 4 липня, бойовики 16 разів порушив режим припинення вогню, в результаті один український військовослужбовець отримав поранення і двоє - бойове травмування. Про це повідомляє прес-центр ООС.

Повідомляється, що Збройні формування РФ обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, зенітних установок, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив сім обстрілу позицій Об'єднаних сил в районі Дослідне, Веселе, Лебединського, Березового, Ясного, Водяного. В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив дев'ять обстрілу позицій Об'єднаних сил поблизу Новгородського, Кримського, Новотошковского, Луганського, Південного, Новолуганского,.

Внаслідок обстрілу ворожих один український військовослужбовець отримав поранення і двоє - бойове травмування.

Нагадаємо, в зоні ООС на Донбасі у четвер, 4 липня, помер український військовослужбовець Едуард Лобода, який був поранений під Марьинкой.

Бойовики на Донбасі 6 разів обстріляли сили ООС На Донбасі загинули двоє військовослужбовців
Теми: Новини ООС
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