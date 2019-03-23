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На Донбасі від кулі снайпера загинув медик

Новини » Надзвичайні події    23.03.2019 - 11:42
На Донбасі від кулі снайпера загинув медик
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Інцидент стався поблизу Новомихайлівки

В результаті ворожого снайперського обстрілу в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув старший бойовий медик. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку 24 ОМБр імені Короля Данила у Facebook.

Як повідомляється, обстріл російських окупаційних сил відбувся поблизу населеного пункту Новомихайлівка. Бойовики здійснили три постріли зі снайперської гвинтівки калібру 12,7 мм.

Зазначається, що одна з ворожих куль  пробила захисну стінку укриття і смертельно поранила старшого бойового медика Маркевича Володимира Михайловича.

"Володимир Михайлович народився 05.02.1971 року, проживав у Львівській області, Миколаївському районі, смт. Розділ. На службі в Королівській бригаді перебував з квітня 2018 року. Без батька залишився 22-річний син Кирило", - розповіли у прес-службі бригади.

На Донбасі від кулі снайпера загинув медик

На Донбасі від кулі снайпера загинув медик

Нагадаємо, що 22 березня на Донбасі в результаті обстрілу українських позицій зі сторони російських окупаційних сил загинув один військовослужбовець зі складу підрозділів операції Об'єднаних сил, та ще один захисник отримав поранення.

Додамо, за даними представника України у Тристоронній контактній групі  Євгена Марчука, від початку запровадження режиму тиші на сході України відбулось 60 обстрілів позицій Збройних сил України бойовиками.

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