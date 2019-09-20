ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі поранені троє військових

Новини » Надзвичайні події    20.09.2019 - 19:23
На Донбасі поранені троє військових
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі з початку доби 20 вересня в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації і її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню, троє військових отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-центр штабу ООС.

Як повідомляється, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив сім обстрілу позицій Об'єднаних сил, а саме двічі поблизу Новотроїцького, неподалік Новогнатовки, поблизу Красногорівки, неподалік Мар'їнки, поблизу Водяного, поблизу Павлополя.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив три обстрілу позицій Об'єднаних сил, а саме неподалік Новолуганского, поблизу Кримського і неподалік Південного.

"Протягом поточної доби три військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що протягом 19 вересня російські найманці 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики били із заборонених мінськими угодами мінометів. В результаті обстрілу українські військові не постраждали.

Крім того, спостерігачі ОБСЄ зафіксували збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області в середу, 18 вересня.

У МЗС розкрили план Зеленського щодо Донбасу Пристайко: Україна має контролювати ОРДЛО під час виборів
Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся