RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На Донбасі отримав поранення український військовий

Автор: РБК-Україна

У неділю, 25 липня, на Донбасі під час обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації отримав поранення військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Його стан оцінюється як середньої тяжкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання"Північ".

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню і здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з автоматичних станкових гранатометів", - йдеться в повідомленні.

Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доставили до лікувального закладу.

Як уточнюється, про дії бойовиків повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасвійськовіООС