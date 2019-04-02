На Донбасі загинули двоє українських військових у вівторок

Двоє військових отримали поранення
У зоні проведення ООС на Донбасі у вівторок, 2 квітня, загинули двоє українських військовослужбовців. Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у своєму Facebook.
Від початку поточної доби противник 10 разів обстріляв позиції українських військ, застосувавши озброєння, заборонене мінськими домовленостями.
Зокрема, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" позиції підрозділів Об'єднаних сил обстріляли чотири рази:
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики шість разів обстріляли наших захисників:
"Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули та двоє отримали поранення. Підрозділи, які обстрілював противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в результаті бойових дій 1 квітня 2019 року було поранено троє українських військових.
Як писало РБК-Україна, станом на 12:00 з боку російсько-окупаційних військ був зафіксований один прицільний мінометний обстріл.