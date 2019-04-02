На Донбасі загинули двоє українських військових у вівторок

Фото: ООС на Донбасі (facebook.com 28brigade)

Двоє військових отримали поранення

У зоні проведення ООС на Донбасі у вівторок, 2 квітня, загинули двоє українських військовослужбовців. Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у своєму Facebook.

Від початку поточної доби противник 10 разів обстріляв позиції українських військ, застосувавши озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

Зокрема, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" позиції підрозділів Об'єднаних сил обстріляли чотири рази:

з мінометів калібрів 120 та 82 мм - у районі населеного пункту Верхньоторецьке;

з підствольних гранатометів - поблизу міста Авдіївка;

з автоматичних станкових гранатометів - у районі населеного пункту Гнутове;

зі станкових протитанкових гранатометів - біля села Широкине.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики шість разів обстріляли наших захисників:

тричі - з артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібрів 120 та 82 мм і стрілецької зброї - у районі населеного пункту Новозванівка;

з мінометів калібру 120 мм - поблизу села Катеринівка;

двічі - з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів - у районі міста Попасна.

"Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули та двоє отримали поранення. Підрозділи, які обстрілював противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в результаті бойових дій 1 квітня 2019 року було поранено троє українських військових.

Як писало РБК-Україна, станом на 12:00 з боку російсько-окупаційних військ був зафіксований один прицільний мінометний обстріл.