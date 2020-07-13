На Донбасі загинули два українських військових

На Донбасі в результаті обстрілу бойовиків позицій підрозділів Об'єднаних сил поблизу Славного загинув український військовий. Ще один військовий ООС загинув в результаті підриву на міні поблизу Зайцево.

Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил.

Наголошується, що бойовики застосували проти українських військових поблизу Славного гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

"На превеликий жаль, в результаті обстрілу противника Україна втратила одного мужнього захисника", - повідомили в штабі.

Ще один український військовий загинув під час виконання бойового завдання поблизу Зайцево.

"В результаті підриву на невідомий вибуховий пристрій ще один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав важке поранення, несумісні з життям", - повідомили військові.

Нагадаємо, за минулу добу, 12 липня, на Донбасі шість українських військових отримали поранення, бойовики 16 разів порушували режим припинення вогню.

Також РБК-Україна писало, що 10 липня ситуація на Донбасі загострилася, в результаті обстрілу бойовиків один український військовий загинув, ще троє були поранені.