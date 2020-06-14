На Донбасі загинув український військовий, двоє дістали поранення

Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі 13 червня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілів загинув один український військовий, ще двоє - отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Бойовики обстріляли позиції ЗСУ із заборонених мінськими домовленостями 122 мм артилерійських систем, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Для здійснення заходів із відсічі та стримування збройної агресії українські воїни вправно задіяли чергові вогневі засоби і змусили ворога припинити свою злочинну активність", - зазначили у штабі ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Луганського, Кримського, Попасної, Троїцького, Пищевика, Новозванівки та Катеринівки.

Свою артилерію окупанти розмістили безпосередньо в Калінінському, що на східній околиці Горлівки, поруч з будинками цивільних мешканців.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики обстріляли опорні пункти українських військових неподалік Авдіївки, Новотроїцького, Славного, Старогнатівки і Богданівки.

"На жаль, внаслідок ворожого обстрілу Україна втратила одного мужнього воїна. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Ще двоє військовослужбовців отримали поранення", - повідомили у штабі ООС.

За даними розвідки, 13 червня українські воїни знищили трьох та поранили щонайменше двох бойовиків.

Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" тричі обстріляли з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів оборонні укріплення неподалік населеного пункту Луганське.

За поточну добу втрат серед наших захисників немає.

Нагадаємо, 12 червня проросійській бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранення отримав один український військовослужбовець.

РБК-Україна писало, що бойовики три дні поспіль блокували роботу КПВВ на Донбасі.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Надія Собенко