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На Донбасі підірвався український військовий

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Донбас, Середа 21 липня 2021 14:29
На Донбасі підірвався український військовий Фото: український військовий підірвався на Донбасі (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Черговий український військовий підірвався на міні в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі. Його доставили до лікарні, стан здоров'я - задовільний.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного угруповання "Північ".

Повідомляється, що в результаті підриву на невідомому мінно-вибуховому пристрої боєць отримав поранення.

"Воїну оперативно надано першу медичну допомогу, його доставили до лікувального закладу. Стан його здоров'я - задовільний. На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗС України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у червні на Донбасі двоє українських військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

А в травні в результаті підриву на міні загинув мирний житель. Інцидент стався, коли він була на кладовищі.

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