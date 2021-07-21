На Донбасі підірвався український військовий
Черговий український військовий підірвався на міні в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі. Його доставили до лікарні, стан здоров'я - задовільний.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного угруповання "Північ".
Повідомляється, що в результаті підриву на невідомому мінно-вибуховому пристрої боєць отримав поранення.
"Воїну оперативно надано першу медичну допомогу, його доставили до лікувального закладу. Стан його здоров'я - задовільний. На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗС України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у червні на Донбасі двоє українських військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.
А в травні в результаті підриву на міні загинув мирний житель. Інцидент стався, коли він була на кладовищі.