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На Донбасі окупанти проводять інтенсивні навчання бойовиків на полігонах, - розвідка

Автор: РБК-Україна

Командування Збройних сил РФ продовжує нарощувати бойову та мобілізаційну готовність бойовиків на Донбасі. Протягом цього тижня на полігонах проводили інтенсивні заходи бойової підготовки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони.

Для бойовиків проводили тренування з:

  • водіння бойових машин, у тому числі з подоланням водних перешкод на штатній техніці мотострілецьких, гаубично-самохідних і танкових підрозділів;
  • вогневої підготовки з бойовою стрільбою артилерійських і мінометних підрозділів та гранатометних розрахунків.

"Водночас продовжувались командно-штабні навчання окупаційних військ із залученням мобілізаційного резерву. Контроль заходів бойової підготовки та зборів з резервістами здійснювали комісії командування 8 армії Південного військового округу ЗС РФ", - повідомляє розвідка.

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Донбас