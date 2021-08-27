На Донбасі окупанти проводять інтенсивні навчання бойовиків на полігонах, - розвідка

Командування Збройних сил РФ продовжує нарощувати бойову та мобілізаційну готовність бойовиків на Донбасі. Протягом цього тижня на полігонах проводили інтенсивні заходи бойової підготовки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони.
Для бойовиків проводили тренування з:
"Водночас продовжувались командно-штабні навчання окупаційних військ із залученням мобілізаційного резерву. Контроль заходів бойової підготовки та зборів з резервістами здійснювали комісії командування 8 армії Південного військового округу ЗС РФ", - повідомляє розвідка.