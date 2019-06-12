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На Донбасі обійшлося без втрат серед українських військових


Бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі від початку доби 12 червня у зоні проведення операції Об'єднаних сил ворог 12 разів порушив режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил, з них в районі населеного пункту Водяне, поблизу Авдіївки, Новотроїцьке.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник здійснив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил, а саме в районі населеного пункту Зайцеве, Новгородське, Луганське, поблизу населеного пункту Новолуганське, Новотроїцьке.

Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військовослужбовця немає.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомлені. 

Нагадаємо, на Донбасі протягом минулої доби, 11 червня, внаслідок обстрілів з боку бойовиків троє українських військових дістали поранення. Крім того, за добу збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню.

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